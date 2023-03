Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haben Sie dieses Jahr schon eine Sauce Hollandaise gerührt oder Butter in einem Pfännchen geschmolzen, um eine leckere Portion Spargel zu verfeinern? Nein? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen. Die Lust auf das Stangengemüse ist noch verhalten. Das Wachstum desselben auch. Mit dem Dudenhofener Landwirt Roni Zürker haben wir über die etwas schleppend beginnende Spargelsaison und gute Aussichten gesprochen. Das wird noch etwas mit den Frühlingsgefühlen – bei uns und dem Spargel.

Herr Zürker, ich bin vor ein paar Tagen am Spargelhäuschen in unserem Ort vorbeigekommen und dachte: „Wieso hat der im Winter auf?“ Und sofort danach: „Oh Mann, es ist Mitte April.“ Waren Ihre Kunden bislang auch noch nicht so auf Frühling und Spargel eingestellt?

(lacht)