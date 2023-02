Wo das Finale des Mundartart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe ausgetragen wird, ist noch offen. Bekannt ist hingegen der Termin: am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort bewerben.

Auch bei der inzwischen 36. Auflage des Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe wird eine Fachjury wieder die besten Beiträge in den Kategorien Dichtung, Prosa und – nach der gelungenen Premiere 2022 – Lied auswählen. Veranstalter sind abermals die Verbandsgemeinde (VG) Dannstadt-Schauernheim und die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises. „Mitmachen können alle, die sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlen“, erklärt VG-Pressesprecherin Susanne Klein.

Ihre Manuskripte müssen die Teilnehmenden maschinenschriftlich unter dem Kennwort „Mundart-Wettbewerb 2023“ bis zu 1. Mai bei der Verbandsgemeinde einreichen. Das sollten sie möglichst per E-Mail an mundartwettbewerb@vg-dannstadt-schauernheim.de tun, wobei die Texte als PDF und die Lieder als Audio-Datei anzuhängen sind. Aber: Name und Absenderangaben mit vollständiger Anschrift einschließlich Postleitzahl, Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen dem Manuskript oder Lied getrennt beigefügt werden und dürfen nicht auf dem Wettbewerbstext stehen oder in der Audiodatei genannt werden. Ebenfalls wichtig: Je Kategorie dürfen bis zu zwei Beiträge eingereicht werden, allerdings dürfen diese zuvor noch nirgendwo veröffentlicht worden sein – auch nicht im Internet. Gedichte dürfen maximal 2000 Zeichen – einschließlich Leerzeichen – umfassen, Prosa-Texte höchstens 3500 Zeichen. Lieder wiederum dürfen nicht länger als vier Minuten dauern.

Wer gewinnt, muss vortragen

Wer es ins Finale am 7. Juli schafft, muss seinen oder ihren Beitrag persönlich vortragen. Wo die Endrunde ausgetragen wird, steht derzeit noch nicht fest. „Der genaue Raum wird rechtzeitig bekannt gegeben“, teilt Klein mit. Darüber hinaus vergibt der Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe zum nunmehr dritten Mal seinen Sonderpreis: den Pfälzer-Gutselorden. Diese Auszeichnung bekommt, wer sich in herausragender Weise für die Pfälzer Mundart einsetzt oder lange Zeit eingesetzt hat. Sei es, dass dessen Mundarttexte Kultur, Leben oder Tradition der Region beleuchten – in literarischer, musikalischer, szenischer oder filmischer Form – oder dass er oder sie über sein Engagement die Pfälzer Mundart fördert. Bisherige Träger sind RHEINPFALZ am SONNTAG-Redakteur und Buchautor Michael Konrad sowie der langjährige Moderator und Jury-Vorsitzende Nikolaus Hofen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen rund um den Wettbewerb finden Interessierte über die Homepage www.vgds.de, unter der Rubrik Leben & Arbeiten/Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe.