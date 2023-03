Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie waren zwei Fremde, die nach den Kriegswirren aus ihrer Heimat geflüchtet waren. Sie begegneten sich 1958 in Limburgerhof. Was sie bis dahin verband: Beide waren Donaudeutsche, die ihre Tradition auch in der Ferne fortführen wollten. Anton und Elisabeth Broder trafen sich erstmals bei einer Trachtengruppe. Sie beschlossen bald, für immer zusammenzubleiben und heute feiern sie ihren 60. Hochzeitstag.

Die junge Elisabeth stammte aus Ungarn und machte sich auf den Weg in die Pfalz. Sie wollte in Limburgerhof, dem Wohnort ihrer Großmutter, ein neues Leben beginnen. Das war zunächst kein einfacher