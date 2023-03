Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der protestantischen Kirche in Waldsee und im benachbarten Gemeindehaus stapeln sich kurz vor dem ersten Advent braune Papiertüten. Mit der Aktion „Advent in der Tüte“ möchten die Waldseer Gemeindediakonin Marion Wagner und ihre Kollegen Kindern aus Waldsee, Otterstadt, Mutterstadt und Limburgerhof eine Freude machen und ihnen die Weihnachtsgeschichte näherbringen.

1135 Tüten hat Marion Wagner zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern liebevoll gepackt. In jeder Tüte stecken noch einmal vier Tüten, für jeden Adventssonntag eine.