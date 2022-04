Zum Tag der offenen Gartentür lädt der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz am Sonntag, 26. Juni, ein. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis können an diesem Tag Bürger ihre Türen öffnen, um Besuchern die Schönheit ihrer Gärten zu zeigen.

Der Tag der offenen Gartentür bietet nicht nur die Gelegenheit, private Gärten anzuschauen und Anregungen für die eigene Grünfläche zu sammeln. Darüber hinaus haben die Besucher laut Veranstalter die Möglichkeit, sich mit anderen Hobbygärtnern auszutauschen. Die Veranstaltung, die bereits mehrfach in den vergangenen Jahren in den Kreisgemeinden stattfand, beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr.

Etwas Besonderes hat sich die Verbandsgemeinde Rheinauen einfallen lassen, um sich stärker als bisher einzubringen. Sie hat als Kooperationspartner das Kulturforum Altrip und Künstler aus der Region gewinnen können. Aus den Gärten in den vier Ortsgemeinden Altrip, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee sollen Erlebnisorte mit Kunst, Musik, Literatur und Theater werden. Am Samstag, 25. Juni, wird in Altrip das Theater Chawwerusch im Römerhaus das Theaterstück „Wurzeln schlagen“ aufführen – als Einstimmung auf den Tag der offenen Gartentür.

Das Kulturforum bereitet zudem eine Route vor, damit die Besucher per Fahrrad zu den Gärten fahren können. Gesucht werden noch Gartenbesitzer aus Waldsee, Otterstadt, Neuhofen und Altrip, die ihr Stück Natur am 26. Juni für Besucher zugänglich machen wollen.

Noch Fragen?

Bewerbungen nimmt Heike Sugge vom Kulturforum Altrip unter Telefon 01573 5527333 und per Mail an heikesugge@hotmail.com entgegen. Weitere Informationen gibt es unter www.gartenbauvereine.de.