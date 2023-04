Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie komme ich zurecht in einer neuen Kultur? Diese Frage beantwortet Denise Goßlau Migranten im Rahmen ihrer Integrationsarbeit. In Bobenheim-Roxheim und auf Rhein-Pfalz-Kreis-Ebene will die 47-Jährige mit Vorurteilen aufräumen und Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenführen.

1973 wird Denise Goßlau in Kameruns Hauptstadt Jaunde in eine Familie der oberen Mittelklasse geboren. Nach dem Abitur reist sie 1992 mit einem Stipendium nach Deutschland, um in Heidelberg