Drei Fragen: Für die nächsten sechs Jahre leitet Markus Hary (59) nicht nur die Pfarrei Hl. Petrus in Bobenheim-Roxheim, sondern auch das Dekanat Speyer. Waltraud Werdelis hat ihn gefragt, was in den acht katholischen Pfarreien die Zukunftsthemen sein werden.

Herr Hary, wozu gibt es in der Diözese Speyer eigentlich das Amt des Dekans?

Die wichtigste Funktion ist die der Brücke zwischen dem Dekanat als regionalem Verbund von Pfarreien