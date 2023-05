Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In zwei Ludwigshafener Schulen und in zwei Schulen des Rhein-Pfalz-Kreises sind am Montag insgesamt vier Corona-Infektionen bestätigt worden. In drei Fällen bedeutet das zum Beispiel: Die Klassenkameraden der Betroffenen müssen in Quarantäne. An der vierten Schule hingegen dürfen die Dinge etwas anders laufen.

Corona-Test statt Mathetest oder Deutscharbeit, die Gesundheit und deren Schutz geht in diesen Zeiten ganz klar vor, findet Clemens Körner (CDU). Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises hat