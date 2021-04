Ein Corona-Schnelltestzentrum auf dem Globus-Parkplatz nimmt die Gemeinde Bobenheim-Roxheim ab sofort in Betrieb. Dadurch solle das Angebot zur kostenlosen Bürger-Testung zeitlich als auch flächendeckend erweitert werden. Bei dieser Kooperation von Gemeindeverwaltung und Globus seien ausreichend Parkmöglichkeiten und eine schnelle Testung durch Online-Registrierung innerhalb weniger Minuten vor oder nach dem Einkauf möglich, sind sich der Globus-Geschäftsleiter Carsten Karger und Bürgermeister Michael Müller (SPD) einig. Die Online-Registrierung kann laut der Information der Gemeindeverwaltung per QR-Code oder Weblink (www.schnelltest-boro.de) bereits zuvor, aber auch mit dem Smartphone vor Ort durchgeführt werden. Eine Termineintragung werde bei der Registrierung gefordert, es sei aber nicht zwingend, diese zeitlich genau einzuhalten. „Es soll durch die vorherige Registrierung möglichst keine große Warteschlange am Testzentrum entstehen. Das Testergebnis wird bescheinigt und dann per E-Mail zugesandt“, sagt Projektkoordinator Mike Lemke. Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums am Globus-Einkaufsmarkt sind montags und mittwochs von 12 bis 18 Uhr. Bei großer Nachfrage könne auch noch an Samstagen getestet werden.