Am Lambsheimer Weiher wird künftig Sicherheitspersonal eingesetzt, um die Besucherströme zu lenken und auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten. Darauf haben sich Vertreter der Orts- und der Verbandsgemeinde, der Kreisbehörden und der Polizei am Dienstagnachmittag in einer Art Krisensitzung verständigt. Hintergrund waren die Vorkommnisse am Silbersee und am Lambsheimer Weiher am letzten Juniwochenende.

Die Gemeinden Bobenheim-Roxheim und Lambsheim befürchten, dass sie einem Pandemie-Sommer, in dem viele aufs Verreisen verzichten und lieber die Badeseen statt die Schwimmbäder aufsuchen,