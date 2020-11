In der Seniorenresidenz Sankt Sebastian in Dudenhofen gibt es Corona-Fälle bei Mitarbeitern und Bewohnern. Wie Alexander Weber, der bei der Kreisverwaltung die Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz leitet, am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, sind fünf Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Ihm zufolge wird es weitere Tests geben. Ein Besuchsverbot gibt es momentan nicht. Dafür wäre die Heimaufsicht und nicht das Gesundheitsamt zuständig, sagte Weber. Der Betreiber, die Incura GmbH, wollte sich auf Anfrage nicht äußern.