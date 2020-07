Die Corona-Ambulanz in der Mutterstadter Rundsporthalle wird in den kommenden Wochen zurückgebaut. Das teilt die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Diese Entscheidung sei auch in Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz getroffen worden. Die niedergelassenen Ärzte hätten in den vergangenen Wochen Strukturen aufgebaut, um dem Pandemiegeschehen auch vor Ort begegnen zu können. Aktuell ist die Ambulanz in der Rundsporthalle noch geöffnet. Wie lange das der Fall ist, sei noch unklar, heißt es auf RHEINPFALZ-Nachfrage aus dem Kreishaus. Angepeilt ist die Schließung für Anfang August.

Der Rückbau bedeute nicht, dass der Rhein-Pfalz-Kreis das Infektionsgeschehen aus dem Blick verliere. Die Corona-Behandlungsbedarfe seien derzeit jedoch so gering, dass die Rundsporthalle nach und nach wieder schulisch und von der Gemeinde genutzt werden könne. Das Gesundheitsamt, das für den Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal zuständig ist, werde die Entwicklungen rund um Corona aber weiterhin beobachten und auch die Zusammenarbeit mit dem Klinikum Ludwigshafen fortführen. Derzeit gibt es im Zuständigkeitsbereich 787 Corona-Fälle, von denen 749 als genesen gelten. Das Gesundheitsamt hat zehn Todesfälle zu verzeichnen.

Die Corona-Ambulanz in der Rundsporthalle wurde Anfang April eröffnet und galt von vornherein als Behelfslösung. Dennoch sei die Einrichtung für den Kreis ein Gewinn gewesen, heißt es von der Verwaltung. Die Hotline der Kreisverwaltung für Corona-Fragen ist weiterhin geschaltet: 0621/5909-5800.