Der langjährige Vorsitzende des MGV Concordia Berghausen, Norbert Gensheimer, ist am Freitag im Alter von 78 Jahren verstorben.

Norbert Gensheimer war seit 1958 ununterbrochen begeisterter Sänger im Männerchor und seit 1977 Vorsitzender des Vereins. 2002 erhielt er für sein Engagement die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. „Er war der Verein“, sagt Weggefährte Willi Kögel. Gensheimer lebte mit seiner Familie in Berghausen und war früher beruflich als Laborant bei der BASF beschäftigt. Er sei handwerklich versiert gewesen und habe seinen Kindern beim Hausbau geholfen, sagt Kögel. Mit der Concordia organisierte er viele Konzerte und Sängerfeste. Zuletzt sei für Anfang März 2020 ein Konzert geplant gewesen, doch wegen der beginnenden Corona-Pandemie musste es abgesagt werden. Nach dem überraschenden Tod des Vorsitzenden steht der traditionsreiche Verein laut Kögel vor einer ungewissen Zukunft. Als im vergangenen Jahr wieder Singstunden stattfinden konnten, seien unter den zirka 90 Mitgliedern nur noch rund zehn aktive Sänger gewesen. Norbert Gensheimer wird am Samstag, 12. Februar, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Berghausen beigesetzt.