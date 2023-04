Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der CDU-Ortsverband Bobenheim-Roxheim will sich verjüngen und erneuern. „Ein Wandel ist dringend notwendig“, sagte Vorsitzender Georg Zwilling in der Mitgliederversammlung am Dienstag.

Unter den Bobenheim-Roxheimer Christdemokraten herrsche noch etwas Traurigkeit über die verlorene Bürgermeisterwahl, sagte Zwilling, der an dem Abend als Vorsitzender bestätigt wurde.