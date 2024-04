Die CDU Neuhofen hat in ihren Mitgliederversammlungen vom 19. Januar und 8. April ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsgemeinderat in Neuhofen aufgestellt. Aufgrund des plötzlichen Todesfalles einer Kandidatin auf der Liste, wurde eine weitere Mitgliederversammlung erforderlich, sodass die Liste erst in der Versammlung vom 8. April abgeschlossen werden konnte, heißt es in einer Mitteilung der CDU.

Thematisch will man sich für den weiteren Ausbau der flexiblen Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder einsetzen (Betreuende Grundschule und Hort), zudem geht es der CDU um die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger, den Bau einer zweiten Sporthalle – und die Ansiedlung von Spielotheken will man verhindern.

Die Liste

André Schlosser, Antje Schmitt, Florian Bauer, Irene Gürich, Robin Hahn, Bianca Ritthaler, Frank Fischer, Sven Langohr, Thomas Becker, Sebastian Hisgen, Manuela von Alvensleben, Steffen Kordua, Alexandra Hoffmann, Bärbel Wermann, Peter Fleischmann, Ramona Grün, Ursula Schlosser, Jochem Siegert, Uta Delventhal, Bernward Lampen, Monika Schmitt, Bernhard Hesse.