Am letzten Spieltag der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg hat sich der SV Mehlbach in der Gruppe Süd mit einem späten Ausgleichstreffer den Relegationsplatz gesichert. Durch das Remis belegt Mehlbach mit einem Punkt Vorsprung vor der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II den zweiten Platz. Die vorzeitig als Meister feststehende SG Frankenstein/Weidenthal musste bei der Zweitbesetzung der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler eine hohe Niederlage einstecken.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II – SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 5:1. Spieler des Spiels war Benjamin Braun, der gleich vierfach traf und damit maßgeblich zum Sieg der Hausherren beitrug. In der 19. Minute brachte er die Zweitbesetzung der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel in Führung. Tim Korfmann bescherte den Gästen in der 37. Minute den Ausgleich kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang Braun der Hattrick (46., 60., 84.). Den Treffer zum 5:1-Endstand erzielte Björn Stell. Die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II verpasst nach einer starken Saison, trotz des Sieges am letzten Spieltag, den Relegationsplatz um einen Punkt.

NMB Mehlingen-Baalborn II – FSV Kaiserslautern 12:1. NMB wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und schaffte es, ein Dutzend Tore zu erzielen. Den Ehrentreffer für den FSV erzielte Enrico Igel in der 17. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1. Nach 4:1-Halbzeitstand schalteten die Hausherren in der zweiten Hälfte noch einen Gang höher und ließen acht weitere Tore folgen. Die Tore für den NMB Mehlingen-Baalborn II fielen durch Dennis Stortz (4), Luca Christmann (2), Leon Wißmann (2), Johannes Dülm, Niklas Wolf, Sebastian Koch und ein Eigentor der Gäste.

TuS Ramsen II – SG Siegelbach/Erfenbach III 4:3. Den Führungstreffer für die Gäste erzielte Tim Keller (13.), ehe Steffen Kosolowski nur wenige Minuten später egalisierte (20.). Nach der Pause kamen die Hausherren deutlich besser ins Spiel und drehten die Partie in der 55. Minute durch Daniel Volkenand. In der 62. Minute baute Patrick Franzreb die Führung noch auf 3:1 aus, ehe erneut Keller (64.) für die SG den Anschlusstreffer erzielte. In der 80. Minute schien die Partie dann zugunsten der „Keiler“ entschieden, als Dennis Nasshan zum 4:2 traf. Der erneute Anschlusstreffer, gleichzeitig das dritte Tor von Keller, kam in der 90. Minute zu spät.

SG Eintracht Kaiserslautern – FC Erlenbach II 3:4. Bereits nach 17 Minuten sah es nach einem klaren Sieg für die Zweitbesetzung des FCE aus. Ein Tor Ruben Stinner (6.) und zwei Treffer von Andrea Carotenuto (11., 17.) brachten den Gästen die frühe 3:0-Führung. Erst kurz vor der Pause kam die Eintracht auch zu etwas Zählbarem. Marc Gehrke verkürzte in der 38. Minute auf 1:3. Hector Sandler erzielte in der 71. Minute den Anschlusstreffer, ehe Luis Beinhardt nur drei Minuten später den alten Abstand wiederherstellte. In der 79. Minute war es erneut Gehrke, der damit sein zweites Tor erzielte, jedoch war dies der letzte Treffer in diesem Spiel, sodass Erlenbach dank einer frühen Drei-Tore-Führung den Auswärtssieg einfuhr.

SV Mehlbach - VfL Kaiserslautern II 3:3. In diesem Spiel musste der SV Mehlbach unbedingt punkten, um sich den Relegationsplatz um den Aufstieg zu sichern. Jedoch sah sich der Aufstiegsaspirant bereits nach neun Minuten einem Rückstand entgegen. Den Treffer für den VfL erzielte Magloir Azeufack. Durch den Rückstand wurden die Hausherren bissiger und trafen in Form von Thomas Stawinoga (18.) zum Ausgleich. In der 36. Minute drehte Mehlbach dann die Partie dank des Treffers von Dustin Zwally. Nur vier Minuten später fiel dann allerdings der Ausgleich, erneut war es Azeufack der für den VfL traf. In Durchgang zwei dann der Schockmoment für den SV Mehlbach – in Minute 62 drehte Ramses Kenfack das Spiel wieder zugunsten des VfL. Nach langem Zittern und viel Offensivbemühungen fiel dann doch noch das so wichtige Tor für den SVM. Mit seinem zweiten Treffer des Tages traf Zwally zum umjubelten Ausgleich in der 84. Minute und dem damit verbundenen Punkt. Somit steht der SV Mehlbach mit einem Punkt Vorsprung vor der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II und muss sich nun mit der SG Eintracht Kaiserslautern II um den Aufstieg in die B-Klasse duellieren.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II – SG Frankenstein/Weidenthal 10:4. Der frühzeitige C-Klasse-Meister SG Frankenstein/Weidenthal unterlag gegen die Zweitbesetzung des Kreispokalfinalisten am Ende doch sehr deutlich. Nichtsdestotrotz feierten die Gäste mit ihren mitgereisten Fans nach Abpfiff die offizielle Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die B-Klasse. Für Finkenbach/Waldgrehweiler II trafen Dominik Schappert (4), Silas Weber (2), Mark Korn (2), Georg Rhein und Luke Stephens. Auf Seiten der SG Frankenstein/Weidenthal markierten Elias Motzel (2), Elischa Brunner und Sven Semmelsberger die Treffer.