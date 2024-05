Kampflos sichert sich die SG Kröppen/Vinningen die Meisterschaft in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost, da der Gastgeber SC Hengsberg absagte. Nur zwei Partien gab es in der West-Gruppe. Dort behauptete die SG Knopp/Wiesbach ihre Spitzenposition.

Gruppe Ost

SV Hilst II - SpVgg Ludwigswinkel 5:0. Die zweite Garnitur des Gastgebers hat es bereits am Mittwochabend und auch am Samstag krachen lassen und damit ihr Torverhältnis gewaltig aufpoliert. Am Samstag trafen in der fairen Begegnung Christian Becker (25.), Manuel Fuchs (39., 54.) und Max Ankener (64., 90.). Beim 11:2-Sieg gegen den FC Hengsberg hatten bereits am Mittwochabend getroffen: Lucas Schantz (7., 20., 27., 86.), Kevin Schwartz (11.), Manuel Fuchs (12., 62.), Christian Becker (38., 52.), Betim Popaj (48.), Daniel Durm (51.). Die Gästetorschützen: Steven Ebelshäuser (53.) und Maurice Böling (35.).

SV Trulben II - SG Pirmasens 13:1. Neun Minuten vor Spielende durften die chancenlosen Gäste ihren Ehrentreffer durch Alexander Ehrhart erzielen. Im Spiel auf ein Tor trafen: Florian Kennel (1:0/10.), Marcel Stegner (2:0/15.), Kevin Völk (3:0/18.-4:0/20.), Lukas Maus (5:0/26.), David Zäh (6:0/28.), Luis Abel (7:0/36.), Zäh (8:0/43.), Abel (9:0/54.), Fabio Kennel (10:0/55.), Zäh (11:0/60.), Völk (12:0/65.), Völk (13:0/70.).

TuS Rumbach - SV 53 Rodalben 3:1. Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich die Rumbacher Elf bereits nach 45 Minuten mit einer 3:0-Führung vorentscheidend durch. Dennis Lehmann (13., 24. zum 1:0 und 2:0) sowie Leonardo Savandic zum 3:0 (43.) waren die Torschützen des Gastgebers. In der siebten Minute der zweiten Spielhälfte verwandelte Gästeakteur Nino Pfundstein einen Foulelfmeter für die Gäste aus Rodalben.

FC Hengsberg - SG Kröppen/Vinningen abgesagt. Da es die Gastgeber waren, die nicht zur Partie antreten konnten, erhalten die Gäste die Punkte ohne Spiel. Dabei hätten die SG-Akteure sicherlich gerne ihre Meisterschaft nach einem Sieg gefeiert.

SV Lemberg/TuS Winzeln - SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn abgesagt. Ebenfalls drei Punkte bekommt der SV Lemberg/TuS Winzeln II, weil der Gegner SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn wegen einer sehr dünnen Personaldecke nicht antrat.

Gruppe West

SV Großsteinhausen II - SG Knopp/Wiesbach 1:2. Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt am kommenden Sonntag. Weil die SG Knopp/Wiesbach auch in Großsteinhausen vor einem Ausrutscher gefeit geblieben ist, steht der Ex-Bezirksligist vor dem Titel – dazu genügt am kommenden Sonntag ein Heimsieg gegen die SG Wallhalben/Mittelbrunn. Dem SV Hornbach bleibt eine vage Hoffnung. Der SVH müsste in Ixheim gewinnen, die Knopper stolpern. Zu erwarten ist, dass Hornbach der Vizemeistertitel bleibt. Knopp/Wiesbach stellte zu Pfingsten die Weichen, als Florian Reiter in Minute 53 den Großsteinhausener Führungstreffer, drei Minuten zuvor von Mesut Özkaya erzielt, egalisierte und in der 80. Minute Thorsten Martin für die Gäste noch einen Treffer drauflegte. Damit war die Partie gedreht.

FC Kleinsteinhausen - SG Wallhalben/Mittelbrunn 2:2. In ihrer vorletzten Partie als Spielgemeinschaft holten die Kombinierten aus Wallhalben und Mittelbrunn nur einen Punkt. Und dies, obwohl das Team durch Treffer von Nico Zimmer (17.) und Teklesenbet Tewelde nach einer halben Stunde schon 2:0 geführt hatte. Volker Simon (35.) noch vor der Pause und Bastian David Schliesing (53.) nicht lange danach glichen für die Kleinsteinhausener aus. Die Gäste drohen noch von Rang drei auf vier zurückzufallen. Im Sommer gibt’s dann einen Neustart mit Harsberg-Schauerberg.