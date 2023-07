Die Ortsgemeinde Otterstadt will, dass die Stadtwerke Speyer (SWS) für schnelles Internet in der Gemeinde sorgen. Der Gemeinderat segnete einen entsprechenden Kooperationsvertrag einstimmig ab. Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) lobte die Stadtwerke als langjährigen vertrauenswürdigen Partner der Gemeinde. Bauamtsleiter Frank Juchem ergänzte, dass die SWS als Hauptversorger in Otterstadt agierten und daher die Hoffnung bestehe, dass der Breitbandausbau ohne Probleme vonstatten geht. Zimmer zufolge setzen die SWS auf regionale Baufirmen, die die Arbeiten erledigen. In anderen Gemeinden gab es großen Ärger mit Telekommunikationsunternehmen wie der Deutschen Glasfaser/Inexio. Es ist die Rede von Mängeln, nachdem Gehwege und Straßen aufgerissen wurden, um die Kabel zu verlegen. Im Kreis Bad Dürkheim gibt es einen Baustopp und Probleme mit Subunternehmen, die die Arbeiten ausführen. Wann der Breitbandausbau in Otterstadt beginnt, ist noch nicht bekannt. Nach der Sommerpause sollen Gespräche zu einem Zeitplan geführt werden.