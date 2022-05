Mehrere Paletten mit Glaswolle sowie Farbeimern haben in der Nacht auf Donnerstag in Bobenheim-Roxheim gebrannt. Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Täter gegen 23.20 Uhr die Baustoffe einer Firma in den Fuchslöchern angezündet haben. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die volle Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Es wird aber von einem Schaden bis zu 50.000 Euro ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.