Gleich zwei Mal kurz hintereinander sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Maxdorf am Sonntagmorgen alarmiert worden. In Birkenheide stand ein Auto in Flammen, in Fußgönheim ein Gartenhäuschen.

Wie Wehrleiter Stefan Fiedler und die Polizei mitteilen, ging der erste Alarm um 6.13 Uhr ein – ein Verkehrsteilnehmer hatte einen brennenden Pkw in der Mannheimer Straße entdeckt. Die Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Kollegen an. „Der Brand war schnell gelöscht, da das Feuer schnell entdeckt wurde“, sagt Fiedler. Um 6.32 Uhr dann der nächste Alarm: In Fußgönheim in der Ellerstadter Straße brannte ein Gartenhäuschen. Vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Löschen habe etwa 40 Minuten gedauert, denn das Gartenhäuschen musste leergeräumt und „nachgelöscht“ werden, berichtet Fiedler.

In Birkenheide hat es in den Wochen zuvor mehrfach gebrannt, die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Auch in diesen beiden Fällen müssen die Brandursachen ermittelt werden. Hinweise an die Kripo, telefonisch unter 0621-963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.