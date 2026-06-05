Eine Frau aus Altrip wird seit Mittwoch, 3. Juni, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ die 35-Jährige am Mittwoch gegen 18 Uhr gemeinsam mit ihrem Hund, einem großen gold-braunen Mischling, das Campinggebiet an der blauen Adria. Dort hat man sie den Polizeiangaben zufolge zuletzt gesehen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, wiegt rund 50 Kilogramm und hat dunkelbraune, lockige Haare. Sie trug eine dunkelgraue Jeans, einen schwarzen Hoodie, ein schwarzes Sweatshirt und schwarz-blaue Adidas-Sneaker. Weitere Informationen, darunter ein Foto der Vermissten und ihres Hundes, hat die Polizei unter https://s.rlp.de/M7HkzO2 veröffentlicht. Hinweise nehmen die Beamten in Ludwigshafen unter Telefon 0621 96323312 entgegen; wer die Vermisste sieht, solle sie im Blick behalten und umgehend den Notruf 110 wählen.