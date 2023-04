Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bianca Staßen will es für die SPD schaffen. Die 44-Jährige, die mit ihrem Partner in Otterstadt lebt, möchte den Wahlkreis 38 in Mainz vertreten. 2009 ist die Realschullehrerin in die SPD eingetreten, doch bereits von Kindesbeinen an politisch aktiv. In ihrer Freizeit geht sie gerne wandern, fährt Rad, arbeitet im Garten oder erkundet die Welt auf Reisen.

Frau Staßen, was ist für Sie das wichtigste politische Thema aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, für das Sie sich in Mainz einsetzen werden?

Bildung ist der Rohstoff,