Ein 29-Jähriger hat laut Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mutterstadt die Reifen an einem geparkten Auto, das in der Speyerer Straße abgestellt war, zerstochen. Zeugen hatten die Beamten auf den Mann aufmerksam gemacht. Als sie vor Ort eintrafen, war der 29-Jährige noch dort. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 29-Jährige zuvor mit 2,5 Promille auf dem Fahrrad unterwegs war. Da der Mann bei der Aufnahme der Anzeige angab, von den Zeugen körperlich angegangen worden zu sein, wurde eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Gegen den 29 Jahre alten Mutterstadter wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.