Ein Rollerfahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in der Waldseer Schulstraße zunächst zwei geparkte Autos beschädigt und ist dann gestürzt. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 0.40 Uhr. Ein Atemalkoholtest bei dem 56-Jährigen ergab, dass dieser deutlich zu viel getrunken hatte: Das Gerät zeigte 2,1 Promille an. Der am Arm verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. An den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.