Der Kollege sei alkoholisiert Auto gefahren – das hat ein Firmenmitarbeiter am Mittwoch gegen 10.30 Uhr der Polizei gemeldet. Laut Polizei trafen die Beamten den 52-jährigen Autofahrer aus dem Großraum Köln im Rheingönheimer Weg neben seinem Fahrzeug an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille. Eine Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen 13.15 Uhr wurde der Polizei dann eine aggressive Person auf einem Supermarktparkplatz in der Waldseer Straße in Schifferstadt gemeldet. Vor Ort stießen die Beamten erneut auf den 52-Jährigen. Trotz Aufforderung wollte der Mann den Parkplatz nicht verlassen, berichtete die Polizei. Er wurde in Gewahrsam genommen.