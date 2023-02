Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Sachbeschädigung an einem Pkw wird sich ein 33 Jahre alter Ludwigshafener verantworten müssen, der am Samstagabend in Waldsee randaliert hat. Mehrere Zeugen meldeten der Schifferstadter Polizei gegen 19 Uhr, der Mann sei mit dem Auto gekommen und habe an einem geparkten Fahrzeug beide Außenspiegel beschädigt. Wo genau sich das abgespielt hat, will die Polizei aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, habe sich der Mann in einem emotionalen Ausnahmezustand befunden, heißt es im Bericht der Inspektion. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,69 Promille ergeben. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.