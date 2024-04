Eine 71 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in der Lerchenstraße in Waldsee beim Abbiegen gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen und geflüchtet. Die Polizei konnte die Seniorin an ihrem Wohnort antreffen. Den Beamten zufolge ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,64 Promille. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.