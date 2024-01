Bei einem betrunkenen Autofahrer hat es sich offenbar nicht nur im Kopf gedreht: Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstagabend gegen 23 Uhr auf einer Grünfläche neben dem Medardusring ein Mann mit seinem Auto im Kreis gefahren und landet anschließend im Graben. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Die Beamten fanden den vermutlichen Fahrzeugführer unverletzt liegend neben seinem Auto. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von über zwei Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nun erwartet den Beschuldigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls möchten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.