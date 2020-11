Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend in der Landauer Straße in Dudenhofen gegen das Geländer der Brücke über den Speyerbach gefahren. Laut Polizei war der 39-jährige Mann aus Baden-Württemberg dort gegen 22.30 Uhr mit seinem BMW unterwegs, als er laut Zeugen zuerst gegen den Bordstein fuhr und dann gegen das Brückengeländer prallte. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, das Geländer wurde leicht beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.