Mehrere Betrugsversuche per Telefon und per WhatsApp meldet die Schifferstadter Polizei vom Mittwoch aus dem gesamten Dienstgebiet. Ihre Tochter habe ihr Mobiltelefon verloren und brauche Geld, sollte einer Frau weisgemacht werden. Eine Dame aus Mutterstadt wurde kontaktiert, weil ihre angebliche Tochter 1100 US-Dollar bräuchte. Ein 67-jähriger Mann erhielt einen Anruf von einer Frau, welche sagte: „Papa, ich bin’s. Ich habe eine Frau totgefahren“. Da die Tochter bei dem Betrugsversuch im Haus war, wurde das Telefonat umgehend beendet. In keinem Fall kam es laut Polizei zu einem finanziellen Schaden.

Die Polizei erneuert ihre Tipps gegen Telefonbetrug: Auflegen, wenn eine Bandansage kommt, keine angeforderte Ziffer drücken, nicht in ein Gespräch verwickeln und unter Druck setzen lassen. Und vor allem keine sensiblen Daten herausgeben und Geld an unbekannte Personen übergeben.