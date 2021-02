Eine Betrugsmasche mit gefälschten Paketbenachrichtigungen, die sich zuletzt in Bayern verbreitete, ist auch in Dudenhofen aufgetaucht.

Barbara Holzhäuser erhielt am Montag eine SMS von einer ihr unbekannten Handynummer mit der Information, dass ihr Paket verschickt worden sei, sie es bitte überprüfen und akzeptieren solle. Dann folgte ein Link mit der Endung „duckdns.org“. Die Dudenhofenerin wurde misstrauisch und rief die Handynummer an, unter der sich eine alte verwunderte Dame meldete, die sich nicht erklären konnte, wie Holzhäuser an ihre Handynummer kam. Von der Polizei in Speyer habe sie nur die Rückmeldung bekommen, dass sie ihre Kontoauszüge prüfen und Anzeige erstatten solle, wenn Geld abgehoben worden sei, sagte die 55-Jährige.

Im Internet wurde sie später fündig, dass durch das Anklicken des Links unerkannt Schadsoftware heruntergeladen und installiert werde. Danach würden vom Handy der Betroffenen Hunderte SMS an verschiedene Rufnummern mit dem Link zu der Schadsoftware verschickt. Zudem sei unter Umständen eine Fernsteuerung des Smartphones möglich. Bei der Hotline für IT-Notfälle des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) gingen in den vergangenen Tagen so viele Anrufe von geschädigten oder besorgten Menschen ein, dass es zu längeren Wartezeiten kam, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.

Speyers Polizeisprecher Timo Ott waren der Fall der Dudenhofenerin und weitere mit einer solchen SMS am Freitag nicht bekannt. Er rät, misstrauisch zu sein und solche Links nicht anzuklicken, sondern im Internet zu suchen, was es damit auf sich hat. Die Polizei könne in solchen Fällen nicht ins Blaue hinein ermitteln. Ob eine Anzeige aufgenommen werde, müsse im Einzelfall beurteilt werden, sagte Ott. Ihm zufolge sollen sich Betroffene bei der Polizei melden.