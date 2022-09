Die bundesweite Kampagne „Heimat shoppen“ geht in die nächste Runde. In der Südpfalz machen 160 Unternehmen in fünf Orten mit. Los geht’s am Sonntag.

Die Pfalz packt sich erneut ein Stück Heimat in die Tüte. Das Aktionswochenende der bundesweiten Kampagne „Heimat shoppen“ am 9. und 10. September steht unter dem Motto #EineInnenstadtFürAlle(s). Rund 800 Unternehmen aus 26 Städten und Gemeinden machen mit. In der Südpfalz beteiligen sich Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Kandel und Wörth-Maximiliansau mit rund 160 Unternehmen, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz mitteilt.

In Bad Bergzabern startet die Initiative bereits am 4. September. Beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr stellen sich die örtlichen Geschäfte und Handwerksbetriebe vor, die auch viele Aktionen für Kinder vorbereitet haben. Auf dem Schlossplatz gibt es einen Jahrmarkt. Herxheim veranstaltet eine geschäftsübergreifende Tombola mit Gewinnen sowie Aktionen und Spielen bei „Spass uff de Gass“. Der Gewerbeverein Maximiliansau verschenkt an Kunden, die zwischen dem 7. und 10. September in den teilnehmenden Geschäften einkaufen, Lose für eine Tombola. Edenkoben verbindet „Heimat shoppen“ mit dem Weinfest der Südlichen Weinstraße vom 23. bis 26. September. Am 25. September wird es einen verkaufsoffenen Sonntag mit Aktionen geben.

Kandel sucht Heimatshoppen-Familie

In Kandel wird wieder die #HeimatshoppenFamilie gesucht. Dabei soll eine Familie von September bis Dezember ihr tägliches Leben mit dem gestalten, was das Kandeler Angebot hergibt. Auf Online-Angebote muss dabei verzichtet werden. Auf Social Media berichtet die Familie dann davon. Die Familie erhält Rabatte in ausgewählten Geschäften und Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 Euro.

Die Kampagne „Heimat shoppen“ ist eine Initiative der IHK Pfalz. Sie zielt darauf ab, das Bewusstsein für Regionalität und die Stärkung der Innenstädte zu schärfen sowie den Zusammenhalt vor Ort zu fördern. Mit dem Hashtag #EineFürAlle(s) – „unsere Innenstadt lieben, leben, erleben“ sollen die Weichen für ein Umdenken gestellt werden. Es sei an der Zeit, die innenstädtischen Funktionen wie Handel, Tourismus, Gastronomie, Dienstleistung und Kultur neu zu denken, findet die IHK.