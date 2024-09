Am Freitag meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 5 Uhr einen stark beschädigten Wagen, der in einem Feld neben der L530 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt stehen würde. Vor Ort trafen die Beamten den 49-jährigen Fahrzeugführer aus Mutterstadt, der angab, wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer gefahren zu sein. Bei der weiteren Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei bei dem Fahrer Hinweise auf die Einnahme berauschender Mittel. Ein Vortest bestätigte dies, woraufhin der 49-Jährige zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht wurde. An dessen Fahrzeug entstand Totalschaden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Da er zudem angab, nach dem Unfall nach Hause gelaufen und einem anderen Fahrzeug an die Unfallstelle zurück gekehrt zu sein, wird gegen ihn auch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.