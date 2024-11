Unter dem Namen Elisabethenverein St. Christophorus Waldsee haben sich die Mitglieder der Elisabethenvereine Limburgerhof und Otterstadt zusammengeschlossen. Sie unterstützen gemeinsam die Arbeit der Sozialstation Rhein-Pfalz-Ost mit Sitz in Limburgerhof. Mit zwei Benefizkonzerten soll diese Arbeit finanziell gefördert werden. Das Vokalensemble „Alpha & Omega“ tritt am Freitag, 8. November, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Bonifatius in Limburgerhof auf und am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Otterstadt. Wie das Ensemble mitteilt, steht das Requiem von Gabriel Fauré auf dem Programm. Außerdem erklingt die achtstimmige A-cappella-Motette „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus Psalm 91 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dirk Schneider eröffnet das Konzert an der Orgel mit dem G-Dur-Präludium Opus 37, Nr. 2 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Elisabethenverein wird gebeten.