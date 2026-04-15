Am Samstag, 18. April 2026, lädt der Rotary Club Limburgerhof/ Vorderpfalz zu einem Benefizkonzert unter dem Motto „Frühling unter Palmen“ nach Mutterstadt ein. Beginn ist um 19 Uhr; Veranstaltungsort ist das „Palmenhaus“ in der Ausstellungshalle des Autohauses Henzel, wie der Club in einer Pressemitteilung ankündigt. Es ist nach Angaben des Rotary Clubs das vierte Mal, dass die Ausstellungshalle als Kulisse für das Konzert dient. Musikalisch angekündigt sind das Quartett „Rainer’s Finest“ mit A-cappella-Gesang im Barbershop-Stil sowie als Gast das Duo SansBaguette mit französischem Chanson. Die Erlöse des Abends sollen laut Pressemitteilung unter dem Leitmotiv „Bildung schafft Zukunft“ in regionale Initiativen fließen. In der Konzertpause laden die Rotarier zu einem Häppchenbuffet ein. Außerdem wird eine Reise verlost. Laut Pressemitteilung bietet die Verlosung des Reisebüros Eisele die Chance auf eine Pauschalreise für zwei Personen; jedes Los unterstütze dabei direkt die Projekte des Clubs. Der Rotary Club verweist in der Mitteilung auch auf sein bisheriges Engagement in der Region. In den vergangenen zwei Jahrzehnten seien demnach über 250.000 Euro an Spendengeldern gesammelt und in soziale Projekte investiert worden.