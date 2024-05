Beim Wenden hat ein 80-jähriger Autofahrer in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen am Mittwoch ein anderes Auto übersehen und so einen Unfall verursacht. Laut Polizei stieß er mit seinem Fahrzeug am Nachmittag beim Rückwärtsfahren aus einer Hofeinfahrt mit dem Wagen einer 33-Jährigen zusammen. Die Frau klagte nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 12.000 Euro.