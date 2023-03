Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eheleute Renate und Winfried Flaig feiern heute ihre diamantene Hochzeit. In der katholischen Dorfkirche in Dudenhofen haben sie vor 60 Jahren, am 5. November 1960, den Bund fürs Leben geschlossen.

Renate Flaig ist 1941 in Speyer geboren, ihr Ehemann Winfried 1940 in Ludwigshafen. „Kennengelernt haben wir uns bei einem Dorffest in Hanhofen und sind miteinander ins Gespräch gekommen“, berichtet