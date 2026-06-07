Eine Hecke hat in Maxdorf beim Entfernen von Unkraut mit einem gasbetriebenen Abflammgerät Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei passierte das Missgeschick am Samstag, 6. Juni. Ein 73-jähriger Anwohner setzte dabei die angrenzende Hecke seines Nachbarn in Brand. Weitere Personen halfen schnell, der Verursacher begann umgehend, das Feuer zu löschen. Auch die Feuerwehr bekämpfte die Flammen, sodass sich der Brand nicht großflächig ausbreitete. Neben dem Verursacher selbst klagten vier weitere Personen, die bei den Löscharbeiten halfen, anschließend über Atemreizungen. Eine 50-jährige Nachbarin brachte der Rettungsdienst zur weiteren Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus. Durch die Hitze wurden die Hecke, die Dachrinne des betroffenen Hauses und das Verdeck eines geparkten Cabriolets beschädigt. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.