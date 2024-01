Weil er an seinem Fahrzeug Änderungen am Heckspoiler, Kühlergrill und der Beleuchtung vorgenommen hat und diese nicht eintragen ließ, hat ein 56-Jähriger jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu erwarten. Der Mann war laut Polizei am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt kontrolliert worden. Das Auto muss bei einer Prüfstelle vorgeführt werden. Am Mittwochvormittag nahm die Bereitschaftspolizei zudem Kontrollen am Südbahnhof in Schifferstadt und in der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim vor. Dabei wurden je vier Handy- und Gurtverstöße geahndet, außerdem Mängelberichte aufgrund fehlender Fahrzeugpapiere, abgelaufener Hauptuntersuchung und abgefahrenen Reifen ausgestellt. Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrers eines E-Scooters gegen 8.10 Uhr am Bahnhofsplatz in Limburgerhof stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Laut Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.