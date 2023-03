Mehrere Baucontainer haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen auf der Baustelle auf dem Parkplatz des Landschaftsschutzgebietes „Kräppelweiher“ entlang der L523 bei Bobenheim-Roxheim gewaltsam geöffnet. Laut Polizei ist noch nicht sicher, ob aus den Containern Gegenstände gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich bislang auf einen dreistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.