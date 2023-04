Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 100 Jahren, am 21. September 1921, ist es in der BASF zu einer katastrophalen Explosion gekommen. Auch in Mutterstadt bebte die Erde und im Ort gab es leichte Sachschäden. Viel schlimmer: Bei dem Unglück starben elf BASF-Mitarbeiter aus Mutterstadt. Um deren Andenken gab es Streit und Diskussionen. Der Mutterstadter Gemeindearchivar Volker Schläfer dokumentiert die Geschehnisse.

Türen und Fenster kommen in Bewegung, Scheiben gehen zu Bruch. An jenem Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, bebt auch in Mutterstadt, etwa zehn Kilometer Luftlinie vom Stickstoffwerk des BASF in Oppau,