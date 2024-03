Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Barbara Haas vermittelt in „Letzte-Hilfe-Kursen“ das Einmaleins der Sterbebegleitung. Ein Thema, das viele Menschen oft, solange es geht, von sich schieben. Warum man genau das nicht tun sollte, erläutert die Leiterin des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes in Schifferstadt im Gespräch mit Christine Kraus.

Frau Haas, Sie sind Krankenschwester und Hospiz-Fachkraft. Warum wird der Tod in unserer Gesellschaft so an den Rand gedrängt?

Weil wir ihn nicht verstehen. Sterben ist wie ein