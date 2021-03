Sie ist wieder da, und sie funktioniert, die Uhr am Bahnhof Bobenheim. Bürgermeister Michael Müller (SPD) bedauert, dass es so lange gedauert hat.

Eine RHEINPFALZ-Leserin hatte im Oktober kritisiert, dass die Gemeinde Bobenheim-Roxheim die defekte Uhr an ihrem Bahnhofskiosk einfach abmontiert und nicht repariert oder ersetzt hatte. Der Bürgermeister reagierte und gab wenig später die Reparatur in Auftrag. Doch sei das gute Stück nicht mehr zu retten gewesen, lässt Müller die RHEINPFALZ wissen. Aber nicht nur deshalb sei viel Zeit ins Land gegangen. Handwerksbetriebe, in diesem Fall aus der Elektrobranche, seien zurzeit stark ausgelastet und hätten zudem mit längeren Lieferzeiten und Personalausfall zu kämpfen. Doch seit Kurzem nun sei der 2700 Euro teure Auftrag erfüllt: Die neue, mit moderner LED-Technik ausgestattete Bahnhofsuhr hänge an dem dafür vorgesehenen Platz, so Müller, und strahle regelrecht in den Abend- und Nachthimmel.