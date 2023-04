Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwimmfans im Rhein-Pfalz-Kreis sitzen bisher auf dem Trockenen, denn alle vier Kreisbäder sind wegen der Pandemie-Vorschriften geschlossen. Am Montag ändert sich das, da öffnet das Aquabella in Mutterstadt. Ob auch in den anderen drei Bädern im Sommer geplanscht werden kann, ist noch offen.

Freibäder dürfen seit 2. Juni öffnen, heißt es in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes. Von Hallenbädern ist nicht die Rede. Das bedeutet, sie müssen zumindest