Zweimal hat die Frankenthaler Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Sonntag am Silbersee Hilfe geleistet. Ein junger Mann wäre beinahe ertrunken.

Max Leppla, Leiter Einsatz bei der Frankenthaler DLRG, berichtet, ein 24-Jähriger sei beim Baden in dem Bobenheim-Roxheimer Gewässer im flachen, ufernahen Bereich in Not geraten. „Mehrere Passanten haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass eine Person Hilfe benötigt“, sagt Leppla. Währenddessen hätten andere Badegäste den Mann aber schon aus dem Wasser geholt und ihn reanimiert. Aufgabe der DLRG war es dann, weitere Erste Hilfe zu leisten und den Rettungsdienst zu alarmieren. Leppla lobt alle beteiligten Badegäste, sie hätten souverän gehandelt.

Beim zweiten Einsatz wurden drei Kinder gesucht, die mit einem Stehpaddelbrett länger als zwei Stunden auf dem Silbersee unterwegs waren und nicht mehr gesehen wurden. „Der See wurde mit dem Rettungsboot abgefahren und die Kinder auf dem Wasser gefunden“, berichtet Leppla. Er rät Eltern, mit ihren Kindern zu vereinbaren, wie weit und wie lange sie mit solchen Wassersportgeräten auf dem großen See unterwegs sein dürfen.

Wasser trinken statt Alkohol

Anlässlich eines Falls am Wochenende am Binsfeldsee in Speyer erinnert der erfahrene Einsatzleiter daran, dass es beim Konsum von Alkohol und Drogen zu lebensgefährlichen Situationen beim Baden kommen kann. „Daher bitten wir die Badegäste, vernünftig zu sein und in den nächsten heißen Sommertagen besonders aufzupassen. Es gilt: Trinkt viel Wasser und haltet euch nur an für das Baden freigegebenen Gewässern sowie möglichst im Schatten auf!“ Außerdem empfiehlt er: Sonnencreme benutzen, nicht alleine schwimmen und auf die Mitmenschen achten.

Die DLRG leistet im Sommer samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr am Silbersee Wachdienst und erweiterte Erste Hilfe. Wer Interesse daran hat, die Frankenthaler Gruppe zu verstärken, kann sich per E-Mail melden: einsatz@frankenthal.dlrg.de.