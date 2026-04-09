Aufgrund der Erneuerung der Lärmschutzwände in Dudenhofen wird die B39 am Montag, 13. April, zwischen 9 und 16 Uhr voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Die Vollsperrung sei notwendig, um zwischen Abfahrt Boligweg und Friedhof Dudenhofen die Schutzeinrichtungen auf der B39 entlang der Lärmschutzwand für den zweiten Bauabschnitt umzubauen. Die Arbeiten wären unter halbseitiger Verkehrsführung für alle daran Beteiligten sowie für die Verkehrsteilnehmer zu gefährlich. Der Verkehr von Speyer in Richtung Neustadt wird währenddessen durch Dudenhofen über Boligweg, Speyerer Straße und Neustadter Straße zurück auf die B39 geleitet. Der aus Richtung Neustadt kommende Verkehr wird ohnehin während der gesamten Bauzeit durch den Ort geleitet.