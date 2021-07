Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Bobenheim-Roxheim hat doch noch eine eigene Kandidatin für die Bürgermeisterwahl gekürt. Beim Urnengang am 26. September wird Nicole Born gegen Amtsinhaber Michael Müller (SPD) und Christian Reber (CDU) ins Rennen gehen. Bei der Mitgliederversammlung der Grünen am Donnerstag wurde Born einstimmig gewählt.

Noch im Oktober vergangenen Jahres hatte der Grünen-Ortsverband in einer Pressemitteilung mitgeteilt, man werde keinen eigenen Bewerber ins Rennen schicken. Nach Gesprächen habe kein einziges Mitglied eine ernsthafte Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert, hieß es. Das hat sich nun geändert. Vorstandssprecher Oliver Bittern, Beigeordneter der Großgemeinde, begründete den Sinneswandel zu Beginn der Mitgliederversammlung so: „Bürgermeister Müller steht für ein ,Weiter so’, und auch bei Christian Reber können wir keinen Richtungswechsel erkennen.“ Die Grünen wollten den Wählern deshalb inhaltlich und personell eine Alternative bieten. Der Zeitrahmen bis zur Wahl in rund sieben Wochen sei knapp, sagte Bittner. Deshalb wolle man sein Bestes geben, um die Bürger zu erreichen. In Richtung der frisch gewählten Kandidatin sagte er: „Wir halten zusammen, und du wirst die Herren beeindrucken.“

Wahlkampfthema Neubaugebiet

Nicole Born stellte sich anschließend den Fragen der Anwesenden. Ihre kurzfristige Bereitschaft zur Kandidatur begründete die 50-jährige gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtschafterin, die derzeit für die Gemeinde ehrenamtliche Umweltbeauftragte ist, mit dem spürbar wachsenden Unmut über die kommunalpolitischen Zielvorgaben ihrer Kontrahenten. Dabei gehe es ihr vor allem auch um das anvisierte Neubaugebiet südlich des Globus-Marktes. „Für mich und für uns Grüne ist die Bürgerbeteiligung ein grundsätzlich wichtiges Thema“, betonte Born. Man müsse die Bürger auch wirklich zu Wort kommen lassen und dürfe das Ganze nicht nur auf die Einwohnerfragestunde im Gemeinderat reduzieren, forderte sie. Im Wahlkampf will Born nach eigenen Worten auch den Klimaschutz vor Ort in den Blick nehmen.

Im RHEINPFALZ-Gespräch vertrat sie am Donnerstag die Überzeugung, als Bürgermeisterkandidatin müsse sie nicht unabdingbar eine Verwaltungsausbildung absolviert haben. „Ich habe in unterschiedlichen und anspruchsvollen beruflichen Arbeitsfeldern ein ganzes Füllhorn von Erfahrungen gesammelt und sehe mich dieser Aufgabe gewachsen“, sagte Born.

Zur Person

Nicole Born ist im rheinländischen Langenfeld bei Düsseldorf aufgewachsen und lebt seit 13 Jahren in Bobenheim-Roxheim. Sie arbeitet halbtags im Bankgewerbe und ist darüber hinaus als pädagogische Fachkraft an einer örtlichen Schule tätig. Born ist verheiratet und hat zwei Kinder.