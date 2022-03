Bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am Sonntag hat sich der bisherige Amtsinhaber Michael Reith (SPD) mit einer deutlichen Mehrheit durchgesetzt. Er holte 75,9 Prozent der Stimmen. Sein Mitbewerber Gunter Steuer (FDP), der für die Verbandsgemeinde-Koalition aus CDU, FWG und FDP angetreten ist, kam auf 24,1 Prozent. An der Abstimmung beteiligten sich 45,8 Prozent der 13.451 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde.