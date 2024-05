Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heike Seifert-Leschhorn (CDU) will Bürgermeisterin von Fußgönheim werden. In Zeiten, in denen die Gemeinde wenig finanziellen Spielraum hat und trotzdem einige Projekte anstehen. Hier erläutert sie, wie sie mit der schwierigen Lage und den Themen umgehen will.

Die Gemeinde ist in höchstem Maße von der Progression betroffen. Wie weit sind Sie bereit, juristisch zu gehen, damit die Gemeinde vielleicht doch noch etwas mehr von den vielen Gewerbesteuereinnahmen behalten darf?

Fußgönheim