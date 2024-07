Seit dem 4. Juli ist der Ende Juni aus einem Steilhang an der Klinik Sonnenwende gerettete 80-jährige Senior wieder zu Hause in Lachen-Speyerdorf. Das hat seine Frau, Eva-Marie Simon, auf Anfrage mitgeteilt. Er war nach der aufwendigen Rettungsaktion zuerst in die Unfallklinik gebracht und später im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim behandelt worden. Auf der Intensivstation kurierte er eine Lungenentzündung aus. Von den körperlichen Blessuren erhole er sich langsam, berichtet Simon. Allerdings habe sich die Demenz nach dem schrecklichen Erlebnis sichtlich verschlechtert. „Ihn wie zuvor in den Alltag zu integrieren, gelingt leider nicht immer. Vieles, was ich sage, kann er nicht mehr verstehen, das war vor seinem Verschwinden aus der Klinik anders“, sagt Simon. Toll sei, dass der Senior wieder mit seinem geliebten Kater Janny vereint sei.